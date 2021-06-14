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مدرب منتخب بلجيكا يعلن جاهزية دي بروين للعودة للتدريبات

الإثنين 14/يونيو/2021 - 11:06 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قال روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي لكرة القدم إن كيفي ندي بروين، لاعب مانشستر سيتي، سينتظم في التدريبات مع المنتخب البلجيكي غدا الاثنين، ويمكن أن يكون ضمن خيارات الفريق في المباراة المقبلة ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020" أمام المنتخب الدنماركي. وقال مارتينيز اليوم الأحد أن "القرار النهائي" بشان ما إذا كان دي بروين سيتمكن من مواجهة الدنمارك في كوبنهاجن يوم الخميس من عدمه سيتم اتخاذه عقب عودته لملعب التدريب.

وتعافى دي بروين من جراحة في الوجه بعدما أصيب في نهائي دوري أبطال أوروبا في المباراة التي خسرها مانشستر سيتي صفر / 1 أمام تشيلسي الشهر الماضي.

وغاب دي بروين عن المباراة الافتتاحية للمنتخب البلجيكي في المجموعة الثانية بالبطولة والتي فاز بها 3 / صفر على المنتخب الروسي أمس السبت. ويمكن لأكسيل فيتسل أن يواجه المنتخب الدنماركي رغم أنه لم يلعب منذ يناير الماضي عندما تعرض لقطع في وتر أخيل.

ويمكن أن يحصل إدين هازارد على وقت أطول للعب مع المنتخب البلجيكي، المصنف الأول على العالم، والذي يبحث عن أول ألقابه مع الجيل الذهبي الحالي للفريق.

وقال مارتينيز أيضا أن إصابة المدافع يان فيرتونجين ليست خطيرة بعدما تعرض لكدمة خلال المباراة أمام المنتخب الروسي. وقال مارتينيز :" لا أرى مشكلة بالنسبة لمباراة فنلندا (يوم 21 يونيو).

والآن علينا أن ننتظر ونرى ما إذا سيكون ذلك امرا جيدا أمام المنتخب الدنماركي".

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مدرب منتخب بلجيكا السيل (يورو 2020)

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