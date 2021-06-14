Advertisements

موعد مباراة العراق وإيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر

الإثنين 14/يونيو/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
تتجه أنظار عشاق بطولة كأس العالم إلى البحرين لمتابعة مباراة العراق وإيران وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر. 

وتمكن العراق في الجولة الماضية من الفوز على هونج كونج بهدف نظيف بينما سحق المنتخب الإيراني نظيره الكمبودي بعشرة أهداف مقابل لا شئ. 

ويتصدر منتخب العراق ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة من 7 مباريات ويليه منتخب إيران صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة الذي لعب 7 مباريات أيضا. 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة العراق وإيران يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 على استاد مدينة خليفة الرياضية في البحرين. 

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة العراق وإيران التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر

أخبار تهمك

نجم مانشستر يونايتد مرشح للإنضمام إلى ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يفاوض يحيى جبران

منذ ساعة و 15 دقيقة

أستاذ موارد مائية يكشف تفاصيل جديدة عن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على قائمة الراحلين عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 16 دقيقة

لجنة التخطيط تؤيد قرار موسيماني برحيل ثلاثي الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ يوم

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يطلب التعاقد مع باسم مرسي بشرط وحيد

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي يتراجع عن الرحيل بعد تدخل الخطيب

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

منتخب أوزبكستان بقيادة "كوبر" يسقط أمام فلسطين في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022

موعد مباراة العراق وهونج كونج في تصفيات كأس العالم 2020 والقنوات الناقلة

موعد مباراة العراق ضد هونج كونج اليوم 10/10/2019 في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة

موعد مباراة العراق وإيران اليوم الخميس 14-11-2019 في تصفيات كأس العالم - آسيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة العراق والبحرين اليوم الثلاثاء 19/11/2019 بتصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

موعد مباراة السعودية ضد فلسطين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

06:02 م

تعرف على قائمة الراحلين عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

10:04 ص

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

02:57 ص

الزمالك يطلب التعاقد مع باسم مرسي بشرط وحيد

10:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة