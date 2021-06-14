موعد مباراة العراق وإيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر

تتجه أنظار عشاق بطولة كأس العالم إلى البحرين لمتابعة مباراة العراق وإيران وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر.





وتمكن العراق في الجولة الماضية من الفوز على هونج كونج بهدف نظيف بينما سحق المنتخب الإيراني نظيره الكمبودي بعشرة أهداف مقابل لا شئ.





ويتصدر منتخب العراق ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة من 7 مباريات ويليه منتخب إيران صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة الذي لعب 7 مباريات أيضا.





ومن المقرر أن تنطلق مباراة العراق وإيران يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 على استاد مدينة خليفة الرياضية في البحرين.





وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.