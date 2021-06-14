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خبير أمن معلوماتي يكشف معلومات مهمة لمستخدمي واتساب (فيديو)

الإثنين 14/يونيو/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن التحديثات التي يجريها تطبيق "واتساب" ليست جديدة من نوعها ولكن تحدث كل فترة.

وأشار "حجاج"، خلال اتصال هاتفي برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن "الفلاش كول" يعد أحدث إجراء يطبقه "الواتساب" وهو عبارة عن التحقق من الشخص من خلال إجراء اتصال، منوها بأن من لم يقبل الشروط الجديدة للواتساب والتي أعلنت خلال شهر فبراير الماضي سيغلق حسابه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه سيمكن إتاحة فتح تطبيق "واتساب" من خلال أجهزة متعددة خلال الفترة المقبلة، منوها بأن لو استخدام الشخص لتطبيق "الواتساب" ليس به أمر خاص يمكنه الاستمرار في استخدام التطبيق.

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