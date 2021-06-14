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دعم غير مسبوق.. تايوان تتعهد بتحولها لقوة من أجل الخير

الإثنين 14/يونيو/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال المكتب الرئاسي إن تايوان ستكون "قوة من أجل الخير" وستواصل السعي للحصول على دعم دولي أكبر، بعد أن حصلت الجزيرة التي تطالب بها الصين على دعم غير مسبوق من مجموعة الدول السبع الديموقراطية الكبرى.

فقد وبخ قادة مجموعة السبع الصين، يوم الأحد، بشأن حقوق الإنسان في شينجيانغ، ودعوا هونج كونج إلى الحفاظ على درجة عالية من الحكم الذاتي، وأكدوا على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان. 

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي في تايوان، كزافييه تشانغ، إن هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها بيان زعماء مجموعة السبع على أهمية السلام والاستقرار في المضيق، وأن هناك "قناعة ودية لتايوان"، معربًا عن شكره العميق للدعم.

وأضاف أن تايوان والدول الأعضاء في مجموعة السبع تشترك في القيم الأساسية مثل الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، موضحا إن "تايوان ستلتزم بالتأكيد بدورها كعضو مسؤول في المنطقة، كما ستدافع بقوة عن النظام الديمقراطي وتحمي القيم العالمية المشتركة".

وأوضح أن تايوان ستواصل تعميق شراكتها مع دول مجموعة السبع والدول الأخرى ذات التفكير المماثل وستسعى جاهدة للحصول على دعم أكبر من المجتمع الدولي.

وتابع تشانغ أن تايوان "ستساهم بحزم أيضا بأكبر قوة من أجل الخير" من أجل السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. 

فقد صعدت الصين من ضغوطها على تايوان التي تديرها ديمقراطيا في الأشهر الأخيرة، من خلال تدريبات عسكرية منتظمة بالقرب من الجزيرة في الوقت الذي تحاول فيه تأكيد سيادة بكين.

في حين أن معظم الدول، بما في ذلك أعضاء مجموعة السبع، ليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، إلا أن التجمع إلى جانب حلفاء غربيين آخرين عززوا دعمهم للجزيرة. 

ويتضمن ذلك الدعوة إلى منح تايوان إمكانية الوصول المناسب إلى منظمة الصحة العالمية أثناء جائحة الفيروس التاجي. تايوان ليست عضوا بسبب اعتراضات الصين، التي تعتبرها مجرد واحدة من مقاطعاتها ليس لها الحق في مزايا الدولة.

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قمة السبع تايوان الصين

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