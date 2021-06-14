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بقيمة 2.8 مليون.. ضبط تاجر إكسسوارات موبيليا لاحتياله علي المواطنين

الإثنين 14/يونيو/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (تاجر إكسسوارات موبيليا - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين – له معلومات جنائية) بالنصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإستثمارها فى مجال تجارة إكسسوارات ومستلزمات الموبيليا مقابل أرباح شهرية وعدم إلتزامه بسداد الأرباح، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على المواطنين، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها على النحو المُشار إليه مقابل أرباح شهرية، وأقر بإرتكابه عدد (5) وقائع.. بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها بلغت (2،825،000 جنيه)باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالنصب عليهم.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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