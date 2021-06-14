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إيداع نجم ذا فويس كيدز دار رعاية لمدة أسبوع

الإثنين 14/يونيو/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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إيداع نجم ذا فويس كيدز دار رعاية لمدة أسبوع

أودعت نيابة الطفل، بمحكمة جنوب القاهرة، معاذ عيسى متسابق" ذا فويس كيدز" المتهم بغرز مفتاح سيارة في رأسه لإحدى دور الرعاية لمدة أسبوع لتعديل سلوكه.

وكان قد تداول منشوراً على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب بإستخدام مفتاح سيارة، نتج عن ذلك إصابته.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (أحد الأشخاص "طالب، سن 13"– مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى على نجله "طالب سن 14" بإستخدام مفتاح_سيارة أثناء لهوهما سويًا مما أدى إلى إصابته بكسر بالجمجمة.. وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المشكو فى حقه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابها على النحو المشار إليه.

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