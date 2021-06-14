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بحضور إبراهيم محلب.. ملتقى القاهرة الدولي لشركاء العمران يكرم أحمد أبو هشيمة وحسين صبور والفريق العصار

الإثنين 14/يونيو/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
أحمد الليموني
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كرم ملتقى القاهرة الدولي الأول لشركاء العمران النائب أحمد أبو هشيمة وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري ومؤسس مجموعتي حديد المصريين وأسمنت المصريين على ما قدمه من جهود لتطوير صناعة الحديد ودعمه التوجه للبناء الأخضر صديق البيئة بعد تشييده صرحين كبيرين يعتمدان على تكنولوجيا صديقة للبيئة في صناعة الحديد وهما مصنعي حديد المصريين بالعين السخنة وبني سويف.


وعرض الحفل الذي حضره المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق وأحد شيوخ المعماريين في مصر فيلم وثائقي لجهود النائب أحمد أبوهشيمة في مجال تطوير صناعة الحديد ومبادراته المتعددة لتحقيق التنمية المستدامة في مجتمعه المحيط.


كما تم تكريم الراحل حسين صبور والفريق الراحل محمد العصار والفريق عبد المنعم التراس والراحل عثمان أحمد عثمان وأبو المدن الجديدة حسب الله الكفراوي وعدد آخر من رواد مجال البناء والتشييد والتطوير العمراني في مصر.




وكان قد شارك النائب أحمد أبوهشيمة في ملتقى القاهرة الدولي الأول لشركاء "العمران"، بمشاركة كبرى الشركات العاملة في مجال التشييد والبناء والتطوير العقاري، وذلك للمساهمة في إعادة إعمار غزة.


وناقشت جلسات الملتقى التي استمرت ثلاثة أيام من ١٠ يونيو حتى ١٢ يونيو عددًا من الملفات والموضوعات المهمة، من بينها القوانين والتشريعات المؤثرة على قطاع التشييد والبناء، وفرص الاستثمار العقاري، وتجارب التصدير العقاري، ودور القطاع المالي في تمويل المشروعات القومية، ومناقشة إعادة إعمار كل من لبنان وليبيا والعراق، بجانب الموضوع الرئيسي للملتقى وهو إعادة إعمار غزة.

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