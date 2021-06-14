ضبط عامل بحوزته كيلو بانجو بمدينة نصر



تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل "له معلومات جنائية"، حال تواجده داخل أحد مواقف الحافلات بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.



جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على تروجيها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

