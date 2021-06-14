طبيب: بعض اللاعبين معرضون لتوقف عضلة القلب (فيديو)

علق الدكتور حازم خميس أستاذ أمراض القلب ورئيس وحدة أمراض القلب للرياضيين، على واقعة سقوط اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، وسقوطه على الأرض مغشيا عليه خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا، مؤكدًا أن حدوث توقف للقلب للرياضيين في الملعب فاجعة، لكن الأعداد قليلة، حيث تقدرها الإحصائيات العالمية بحالة من بين كل 40 ألف شخص.





وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، أنه لقلة الأعداد التي تصاب بهذا العرض، لا يوجد اهتمام به، وفي المجتمعات المتقدمة يخضع الجميع لفحص القلب، وهو قطاع مهم للغاية في جمعية القلب الأوروبية وكلية طب القلب الأمريكية التي تطرح دوريا الإجراءات القلبية التي يجب أن يخضع كلها رياضي.





وأشار إلى أنه رغم كل هذه الأبحاث وسلامة اللاعبين فإن بعضهم يكونون معرضين لتوقف القلب، لأن هناك بعض الأمور التي لا يمكن لتلك الأبحاث كشفها، مثل خلل في كهربية القلب الذي قد يصيب أي شخص سليم، ولكن الرياضيين أكتر لأنهم يتعرضون لتوتر عصبي وبدني حاد جدا قد يساعد على خلل في كهربية القلب.





وأردف أن هناك عيوب خلقية أخرى تؤدي إلى توقف القلب، مثل العيوب الخلقية وتضخم عضلة القلب، وهناك إجراءات معينة لكشفها، أما لاعب المنتخب الدنماركي فقد أجرى كل الأبحاث ويتبقى له فقط الرنين المغناطيسي الذي يعتبر أهم أبحاث القلب في العصر الحديث لأنه يطلع على خلايا القلب بالداخل وتوزيعها لمعرفة ما إذا كان اللاعب معرضا لتكرار الحادث.



