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خلال 24 ساعة.. ضبط 13793 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

الإثنين 14/يونيو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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حرصت وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (13793) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (13725) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (68) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير (1079) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (270) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (2049) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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