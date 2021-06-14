رئيس مجلس النواب يحيل 27 اقتراحا برغبة إلى اللجان المختصة





شهدت مجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة 27 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم نحو ما جاء فيها، وذلك بعد أن وافقت عليها اللجنة وتشمل الاقتراحات:





1) اقتراح من العضو مجاهد نصار، بشأن تبطين ترعة أبو المنجا فى المسافة من مزلقان قرية ميت نما حتى الدائرى – محافظة القليوبية.



2) اقتراح من العضو رفعت شكيب خفاجى، بشأن تغطية جزء من ترعة بنى هلال استكمالًا للجزء المغطى فى مدخل طريق مساكن الحريدية حتى كوبرى الكراعى – مركز المراغة – محافظة سوهاج.





3) اقتراح من العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن تغطية مصرف (8) المار من قرية دمرو – محافظة كفر الشيخ.



4) اقتراح من العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن تخصيص قطعة أرض بحوض الجزيرة التحتانية التابعة لوزارة الزراعة لإقامة مجمع مدارس ونادى رياضى لمنطقة الوليدية – محافظة أسيوط.



5) اقتراح من العضو فاطمة سليم، بشأن إحلال وتجديد كوبرى مصرف اللبينى بقرية هرم ميدوم الواسطى – محافظة بنى سويف.



6)اقتراح برغبة من العضوين زكريا حسان، شعبان لطفى، بشأن إحلال وتجديد كوبرى اللزية على مصرف أخميم الرئيسى ناحية قرية الرييانة الحاجر – مركز ساقلته – محافظة سوهاج.



7) اقتراح من العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن إنشاء معهد فنى تمريض بمدينة أسيوط بعد الحصول على الشهادة الإعدادية لمدة خمس سنوات - محافظة أسيوط.



8) اقتراح من العضوين زكريا حسان، شعبان لطفى، بشأن إنشاء مدرسة بنجع الخطيب – مدينة أخميم – محافظة سوهاج.



9) اقتراح من العضو أحمد العوضى، بشأن إنشاء مدرسة للصم والبكم على قطعة أرض أملاك هيئة الأبنية التعليمية بمزرعة المدرسة الثانوية الزراعية بمدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية.



10) اقتراح من العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن إصلاح مأخذ المياه الخاص بمحطة مياه قرية المطيعة التابعة لمركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط.



11) اقتراح من العضوحمادة زهير، بشأن توصيل الصرف الصحى لقرى مركزى ديروط، منفلوط – محافظة أسيوط.



12) ااقتراح برغبة من الأعضاءزكريا حسان، وشعبان لطفى، وأحمد جعفر، بشأن استكمال أعمال الصرف الصحى بقرية الحواويش – مركز أخميم – محافظة سوهاج.



13) اقتراح برغبة من العضو ألفت عبدالعال، بشأن إنشاء وعمل صرف صحى لقرى العبايدة – المستقبل – الصيادين – عبد القادر – مدينة أبو سمبل – محافظة أسوان.



14) ا اقتراح برغبة من العضو إيهاب عبد العظيم، بشأن الموافقة على توفير الاعتماد المالى وقدرة (35) مليون جنيه لسرعة الانتهاء من محطة مياه أبا البلد الجديدة – مركز مغاغة – محافظة المنيا.



15) اقتراح برغبة من العضو محمد عبد الواحد مدينة، بشأن توصيل الصرف الصحى لمنطقتى أرض الوزير، أرض الأفندى – مدينة الخانكة – محافظة القليوبية.



16) اقتراح برغبة العضو محمد نجيب خالد، بشأن إدخال الصرف الصحى للوحدات المحلية بالنزل، الجمال، برمبال القديمة، برمبال الجديدة، ميت عاصم، الرياض – مركز منية النصر – محافظة الدقهلية.



17) اقتراح برغبة من العضو محمد نشأت العمدة، بشأن ضرورة إيجاد مرافق بالمنطقة الصناعية بالسرارية – مركز سمالوط – محافظة المنيا.



18) اقتراح برغبة من العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن إدخال الغاز الطبيعى لقرية قرقاص التابعة لمركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط.



19) اقتراح برغبة من العضو أحمد عبدالسلام قورة، بشأن توصيل الغاز الطبيعى بمركز دار السلام – محافظة سوهاج.



20) اقتراح برغبة من العضو محمود السيد سعد، بشأن توصيل الغاز الطبيعى بقريتى زاوية البحر ومحلة أحمد بمجلس قروى النجيلة التابع لمركز كوم حمادة – محافظة البحيرة.



21) اقتراح برغبة من العضوأشرف الشبراوى، بشأن رصف طرق (الزهيرى- عزبة موسى- ميت عدلان- الريسة- التحسين) بمركز بنى عبيد – محافظة الدقهلية.



22) اقتراح برغبة العضو وحيد رمضان فودة، بشأن إعادة النظر فى قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بتعديل سعر إيجار المتر لأرض نادى الحوار للألعاب الرياضية بمدينة المنصورة – محافظة الدقهلية.



23) اقتراح برغبة من العضو هشام سعيد فوزرى، بشأن إنشاء كلية للآثار وكلية للسياحة والفنادق لجامعة دمنهور داخل القصر الملكى بقرية أدفينا – محافظة البحيرة.



24) اقتراح برغبة من العضوين عاطف ناصر، عبد الله أحمد عبدالله، بشأن إنشاء كوبرى علوى متفرع من طريق مصرإسكندرية الزراعى إلى أول طريق قليوب – شبين القناطر – محافظة القليوبية.



25) اقتراح برغبة من العضوين عاطف ناصر، عبد الله أحمد عبدالله، بشأن إنشاء كوبرى علوى على طريق مصر إسكندرية الزراعى أمام قرية سنديون – مركز قليوب – محافظة القليوبية.



26) اقتراح برغبة من العضو يونس عبد الرازق، بشأن عمل توسعة لطريق الحامول الرياض – محافظة كفر الشيخ.



27) اقتراح برغبة من العضو محمد نجيب خالد، بشأن استكمال رصف طريق عزبة عبده زمام مركز الجمالية – محافظة الدقهلية.

