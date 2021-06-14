Advertisements

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

الإثنين 14/يونيو/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
كشف أحمد السيد زيزو نجم نادي الزمالك، عن عدم وجود أي نيه للاعب من أجل الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة. 

وصرح أحمد السيد زيزو، نجم نادي الزمالك أنه سعيد بالتواجد داخل القلعة البيضاء، خلال الفترة الماضية. 

وأكد زيزو لمسئولى القلعة البيضاء أنه في حال تواجدة في قائمة الفئة الأولى للعقود سيكون وقتها مرحب بتمديد تعاقدة مع الفريق لسنوات عديدة. 

جدير بالذكر أن أحمد سيد زيزو كان إرتبط إسمة بالسفر خارج مصر لخوض تجربة إحتراف بالدوري الإماراتي، ولكن فضلت إدارة الزمالك إستمرار اللاعب داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رحيله عن الزمالك الزمالك أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك أحمد زيزو يكشف

أخبار تهمك

إيداع نجم ذا فويس كيدز دار رعاية لمدة أسبوع

منذ أقل من ساعة

الزمالك يطلب التعاقد مع باسم مرسي بشرط وحيد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بيان إدانة عاجل من مصر

منذ ساعة

آخر تطورات حالة كريستيان إيريكسن

منذ ساعة و 6 دقيقة

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 18 ساعة

لجنة التخطيط تؤيد قرار موسيماني برحيل ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على قائمة الراحلين عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح جديد من وزير التربية والتعليم بشأن اوائل الثانوية العامة

منذ ساعة و نصف

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يفاوض يحيى جبران

منذ ساعتين و 34 دقيقة

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ 38 دقيقة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

كل ما قدمه أحمد سيد "زيزو" مع الزمالك

الثنائي العربي أبرزهم.. 4 زملكاوية مرشحون للاحتراف الأوروبي

رغم العرض المغري.. زيزو يرفض الرحيل عن الزمالك

نجم الزمالك يُحدد شرطًا وحيدًا لتجديد تعاقده

رسالة غامضة من "زيزو" تثير جدلا في الزمالك

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

بيان إدانة عاجل من مصر

11:34 ص

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

08:30 م

تصريح جديد من وزير التربية والتعليم بشأن اوائل الثانوية العامة

11:09 ص

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

06:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة