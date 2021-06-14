أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

كشف أحمد السيد زيزو نجم نادي الزمالك، عن عدم وجود أي نيه للاعب من أجل الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.





وصرح أحمد السيد زيزو، نجم نادي الزمالك أنه سعيد بالتواجد داخل القلعة البيضاء، خلال الفترة الماضية.





وأكد زيزو لمسئولى القلعة البيضاء أنه في حال تواجدة في قائمة الفئة الأولى للعقود سيكون وقتها مرحب بتمديد تعاقدة مع الفريق لسنوات عديدة.





جدير بالذكر أن أحمد سيد زيزو كان إرتبط إسمة بالسفر خارج مصر لخوض تجربة إحتراف بالدوري الإماراتي، ولكن فضلت إدارة الزمالك إستمرار اللاعب داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.