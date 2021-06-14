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وزير الخارجية يلتقى نظيره القطرى بالدوحة بحضور وفد البلدين

الإثنين 14/يونيو/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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بدأت قبل قليل، جلسة المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية سامح شكرى، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، وذلك بمقر وزارة الخارجية القطرية، وبحضور وفدى البلدين.

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه على "تويتر"، صورا تبرز استقبال وزير خارجية قطر للوفد المصرى، وعقد جلسة مباحثات رسمية بين وفدى البلدين في مقر الخارجية القطرية.

ووصل وزير الخارجية سامح شكرى، مساء الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة حاملًا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على "بيان العُلا" في 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سوف يشارك خلال الزيارة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد بدعوة من قطر رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وذلك لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربي الراهن وسبل تعزيز آليات العمل المشترك إزاء التحديات المتنامية التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي.

كما سيشارك الوزير شكري في دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات قضية سد النهضة، والتي ستعقد بناء على طلب من مصر والسودان في أعقاب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع الأول للجنة فلسطين.

ومن المقرر أيضًا أن يعقد وزير الخارجية جلسة مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وزير الخارجية يلتقى نظيره القطرى بالدوحة بحضور وفد البلدين
وزير الخارجية يلتقى نظيره القطرى بالدوحة بحضور وفد البلدين
وزير الخارجية يلتقى نظيره القطرى بالدوحة بحضور وفد البلدين
وزير الخارجية يلتقى نظيره القطرى بالدوحة بحضور وفد البلدين
وزير الخارجية يلتقى نظيره القطرى بالدوحة بحضور وفد البلدين
وزير الخارجية يلتقى نظيره القطرى بالدوحة بحضور وفد البلدين

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