Advertisements

بسبب خلافات الجيرة.. ضبط شخص لقتله آخر بسوهاج

الإثنين 14/يونيو/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات، ما تبلغ لمركز شرطة جزيرة شندويل بمديرية امن سوهاج من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجرح طعنى بالصدر وتوفـى أثناء إسعافه.
بالإنتقال والفحص وبسؤال (عم المجنى عليه) إتهم (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة " فأحدث إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج أمكن ضبطه، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

أخبار تهمك

الزمالك يفاوض يحيى جبران

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ يوم

الزمالك يطلب التعاقد مع باسم مرسي بشرط وحيد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

آخر تطورات حالة كريستيان إيريكسن

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على قائمة الراحلين عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

لجنة التخطيط تؤيد قرار موسيماني برحيل ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

إيداع نجم ذا فويس كيدز دار رعاية لمدة أسبوع

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 18 ساعة

بيان إدانة عاجل من مصر

منذ ساعة و 6 دقيقة

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ 40 دقيقة

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح جديد من وزير التربية والتعليم بشأن اوائل الثانوية العامة

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

بيان إدانة عاجل من مصر

11:34 ص

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

08:30 م

تصريح جديد من وزير التربية والتعليم بشأن اوائل الثانوية العامة

11:09 ص

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

06:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة