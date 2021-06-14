بسبب خلافات الجيرة.. ضبط شخص لقتله آخر بسوهاج



نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات، ما تبلغ لمركز شرطة جزيرة شندويل بمديرية امن سوهاج من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجرح طعنى بالصدر وتوفـى أثناء إسعافه.

بالإنتقال والفحص وبسؤال (عم المجنى عليه) إتهم (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة " فأحدث إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات الجيرة.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج أمكن ضبطه، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية

