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فلومينينسي يتعادل أمام براجانتينو في الدوري البرازيلي

الإثنين 14/يونيو/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
وكالات
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واصل فورتاليزا انطلاقته في الدوري البرازيلي لكرة القدم وتغلب على سبورت ريسيفه 1 / صفر صباح اليوم الاثنين في المرحلة الثالثة من المسابقة والتي شهدت تعادل فلومينينسي مع براجانتينو 2 / 2.

وفي مباراتين أخريين بالمرحلة نفسها، تغلب إنترناسيونال على باهيا 1 / صفر وتعادل شابيكوينسي مع سييارا سلبيا.

وحسم فورتاليزا مباراته أمام سبورت ريسيفه بهدف وحيد سجله ولينجتون بيريرا دو ناسيمنتو من ضربة جزاء في الدقيقة 78 .

ورفع فورتاليزا رصيده إلى تسع نقاط في الصدارة بفارق الأهداف أمام أتلتيكو باراناينسي، بينما تجمد رصيد سبورت ريسيفه عند نقطة واحدة.

وأفلت فلومينينسي من الهزيمة أمام براجانتينو وتعادل معه 2 / 2 ليرفع الأول رصيده إلى خمس نقاط في المركز السابع بفارق الأهداف خلف براجانتينو.

وتقدم براجانتينو بهدفين سجلهما لوكاس إيفانجيليستا وأرتور كيمارايس في الدقيقتين السادسة و45 ثم تعادل فلومينينسي بهدفين سجلهما كايو فيرناندو دو أوليفيرا وأبيل هيرنانديز في الدقيقتين 75 و90، وجاء هدف هيرنانديز من ضربة جزاء.

وتغلب إنترناسيونال على باهيا بهدف وحيد سجله ايدينيلسون دوس سانتوس من ضربة جزاء في الدقيقة 31، ليرتفع رصيد إنترناسيونال إلى أربع نقاط متساويا في ذلك مع باهيا.

وتعادل شابيكوينسي مع سييارا سلبيا ليحصد شابيكوينسي أول نقطة له في الموسم ويرتفع رصيد سييارا إلى أربع نقاط.

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فلومينينسي يتعادل أمام براجانتينو فلومينينسي يتعادل أمام الدوري البرازيلي

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