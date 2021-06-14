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رئيس مدينة سفاجا: بدء إنشاء 6  منافذ للسلع الغذائية المخفضة

الإثنين 14/يونيو/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
محمد طه
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أعلنت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، أنه يجرى البدء في إنشاء 6 منافذ لبيع السلع الغذائية المخفضة بالتعاون مع المنطقة العسكرية في عدد من المناطق بنطاق المدينة، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تفعيل المشاركة بين جميع المؤسسات للتخفيف عن كاهل المواطنين.

أشارت المغربي، إلي أن المنافذ الاستهلاكية الـ 6 المزمع اقامتها بمناطق المدينة منها منطقة سفاجا البلد، والأشغال العسكرية، مجلس المدينة، وشارع الاستاد، ومنطقة التليفزيون ومنطقة الكيلو 3، وذلك بمشاركة جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة من خلال المنطقة الجنوبية العسكرية.

وأوضحت رئيس المدينة، أنه يتم تسيير عدد من السيارات وثلاجة أغذية إسبوعيا كمنافذ متحركة، للوصول إلى جميع المناطق، بالتعاون مع شركة الريف المصري وإدارة تموين سفاجا، فضلا عن منفذا بيع أسماك غليون (بلطى سوبر - بورى - أسماك فيليه - جمبرى) مرحلة أولى، وستتم زيادتهم تباعًا للحد من ارتفاع أسعار السمك، وتوفيره للأسر محدودة الدخل.

مؤكدة على أن ذلك يأتي فى اطار تنفيذ خطة الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والحد من ارتفاع الأسعار، ومحاربة الغلاء، ولضمان توافر السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
رئيس مدينة سفاجا: بدء إنشاء 6  منافذ للسلع الغذائية المخفضة
رئيس مدينة سفاجا: بدء إنشاء 6  منافذ للسلع الغذائية المخفضة
رئيس مدينة سفاجا: بدء إنشاء 6  منافذ للسلع الغذائية المخفضة
رئيس مدينة سفاجا: بدء إنشاء 6  منافذ للسلع الغذائية المخفضة

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