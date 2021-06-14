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ضبط صاحب شركة بحوزته 34 الف كمامة وقفازات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

الإثنين 14/يونيو/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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ألقى رجال مباحث التموين القبض على صاحب شركة بحوزته 34 الف كمامة وقفازات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة.
 
تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث تموين القاهرة من ضبط 34074 قطعة "كمامات – قفازات طبية " بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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