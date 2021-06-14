Advertisements

بحجة توفير شقق سكنية.. ضبط شخص لاحتياله علي المواطنين

الإثنين 14/يونيو/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements


واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله بزعم بيع وحدة سكنية له، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى.

أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وعن قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى تملك وحدات سكنية والاستيلاء على أموالهم بزعم ملكيته لها وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء من الشاكى على مبالغ مالية بزعم بيعه شقة سكنية له بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالاسكندرية، وقدم له عقد منسوب لإحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان يفيـــد ملكــــيته للوحـــدة السكنية المشار إليها "على خلاف الحقيقة"، وعقب ذلك تبين أنها مملوكة لشخص آخر وإستولى على المبلغ المالى لنفسه ورفض رده للشاكى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين للإستيلاء على أموالهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

لجنة التخطيط تؤيد قرار موسيماني برحيل ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من وزير التربية والتعليم بشأن اوائل الثانوية العامة

منذ ساعة و نصف

بيان إدانة عاجل من مصر

منذ ساعة و 6 دقيقة

إيداع نجم ذا فويس كيدز دار رعاية لمدة أسبوع

منذ أقل من ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

منذ حوالي 15 ساعة

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يطلب التعاقد مع باسم مرسي بشرط وحيد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

آخر تطورات حالة كريستيان إيريكسن

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يفاوض يحيى جبران

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تعرف على قائمة الراحلين عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ 40 دقيقة

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ يوم

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

بيان إدانة عاجل من مصر

11:34 ص

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

08:30 م

تصريح جديد من وزير التربية والتعليم بشأن اوائل الثانوية العامة

11:09 ص

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

06:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة