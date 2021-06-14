نقيب الصيادلة يشارك الأطباء بالفيوم إفتتاح المقر الجديد"صور"





عبر الدكتور ربيع السوداني نقيب الصيادلة بمحافظة الفيوم عن تقديره لدور جميع الكوادر الطبية في كل المجالات والدور القوي للجيش الأبيض في معركة كورونا



جاء ذلك خلال استقبال الدكتور ممدوح راغب نقيب الأطباء بمحافظة الفيوم للدكتور ربيع جابر السوداني نقيب الصيادلة والدكتور نادي حافظ وكيل نقابة الصيادلة والدكتور حسن مصطفى امين صندوق نقابة الصيادلة بحضور الدكتور حسين خيري النقيب العام للأطباء. والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة والدكتوره ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب الدكتور علاء العشيري نقيب أطباء الأسنان



و قال نقيب الصيادلة بمحافظة الفيوم أن مجلس النقابه حرص على المشاركه في افتتاح نقابة الأطباء لمقرها الجديد بمدينه الفيوم والمشاركة في مبادرات العرفان تجاه الأطباء شركاء النجاح العلمي والمهني



وتابع الدكتور نادي حافظ وكيل نقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم أن افتتاح مقر نقابة الأطباء الجديد يعتبر إنجازا مهما لتوفير خدمة متميزة للزملاء الأطباء داخل مبنى النقابة مؤكد علي العمل المشترك بين نقابة الصيادلة والأطباء في ظروف صعبة، وسط انتشار الفيروس.

