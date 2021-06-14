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فريق واما يستعد لطرح أغنية جديدة (تفاصيل)

الإثنين 14/يونيو/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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أعلن الفنان محمد نور عن تحضيره لأغنية جديدة يتعاون خلالها مع الشاعر عزيز الشافعي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

نشر محمد نور عدة صور جديدة له، جمعته بالفنان أحمد فهمي، والملحن نادر حمدي، والفنان أحمد الشامي، والشاعر الملحن عزيز الشافعي، والموزع توما.

وعلق محمد نور على الصور قائلاً:"WAMA summer2021، التعاون الأول مع الملحن والشاعر العبقري عزيز الشافعي، والموزع الكبير الفنان توما، إنتاج ياسر خليل @noguomrecords، هتسمعوا قنبلة إن شاء الله".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد نور أغنية "وخداك الأيام"، وهي من كلمات أحمد علاء الدين، الحان عماد الاكوح، توزيع وميكس زووم.

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