سقوط مستريح جديد استولى على 2 مليون و825 ألف جنيه في البساتين

تمكن ضباط مباحث القاهرة، اليوم الاثنين، من ضبط مستريح جديد استولى على 2 مليون و825 الف جنية من أموال أهالي البساتين.



أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام تاجر إكسسوارات موبيليا، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، له معلومات جنائية، بالنصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإستثمارها فى مجال تجارة إكسسوارات ومستلزمات الموبيليا مقابل أرباح شهرية وعدم إلتزامه بسداد الأرباح، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على المواطنين، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها على النحو المُشار إليه مقابل أرباح شهرية، وأقر بإرتكابه (5) وقائع بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها بلغت 2 مليون و825 الف جنية

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم، وإتهموه بالنصب عليهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.