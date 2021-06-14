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محافظ غزة: المصريون قدموا أشقائهم الفلسطينيين على أوضاعهم (فيديو)

الإثنين 14/يونيو/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أشاد إبراهيم أبو النجا محافظ غزة، بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، قائلا: "الشعب الفلسطيني يعرف جيدا أن مصر ليس لديها فائض كبير من الأموال ولكن المصريون فعلوا ما يسمى بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان خصاصة، فالمصريون قدموا أشقائهم الفلسطينيين على أوضاعهم وقالوا لا بد أن نذهب إلى فلسطين".

وأضاف أبو النجا في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، أن هذه الوقفة التي لا تنسى غير مسبوقة من أحد، سمع بها اهلنا هنا في فلسطين فخرجت المظاهرات الشعبية في الأماكن كافة والعالم كله عبر وسائله الإعلامية رصد هذه الحركة وهذه الفرحة التي ارتسمت على الوجوه، وقد ترجم شعبنا ذلك عندما جاءت طلائع المصريين إلى غزة سواء كانوا عمالا أو مهندسين أو أمنا أو رجالا سياسيين ليقولوا للشعب الفلسطيني لبيكم".

وتابع محافظ غزة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن خاطب الرئيس عبدالفتاح السيسي ووجه الشكر له بسبب دوره وموقفه السياسي، لافتًا إلى أن القرار المصري أفهم العالم أنه يجب على دولة الاحتلال أن تكف عنه العدوان، لأنها إذا تعدت الحدود فإن هناك شيء لا يُعرف ماذا سيحدث بعده.

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