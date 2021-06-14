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محافظ بورسعيد يتفقد إحدى مصانع الادوات الكهربائية جنوب بورسعيد

الإثنين 14/يونيو/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، المبنى الإدارى للمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك لمتابعة سير العمل داخله والوقوف على تطورات العمل داخل المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، رافقه اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية والأستاذ احمد زعف رئيس حي الجنوب

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية توفير سبل الراحة للعاملين بالشركات الصناعية بالمنطقة، وذلك فى إطار التطور الاقتصادى الذى تشهده محافظة بورسعيد، والذى يهدف لخدمة المستثمر والعاملين بالمؤسسات الصناعية فى المقام الأول، كما حرص المحافظ على لقاء عدد من العاملين بالمبنى الإدارى للوقوف على مستجدات العمل وبحث متطلبات العاملين وتقديم الدعم الكامل.

كما تفقد محافظ بورسعيد العمل بمصنع للادوات الكهربائية رافقة رئيس مجلس إدارة المصنع.

ولفت محافظ بورسعيد، أن المنطقة الصناعية شهدت خلال الآونة الأخيرة تطورا غير مسبوق خاصة مع دخول كيانات صناعية عملاقة ساهمت فى رفع اسم مصر عاليا فى مختلف البلدان، ولعبت دور مهم فى دعم الاقتصاد المصرى من خلال زيادة معدلات التصدير والإنتاج، مؤكدا أننا نولى اهتماما كبيرا لدعم القطاع الصناعى بالمحافظة لتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية وخلق الآلاف من فرص العمل لشباب المحافظة، تماشيا مع خطط التنمية والتطوير على أرض بورسعيد.
محافظ بورسعيد يتفقد إحدى مصانع الادوات الكهربائية جنوب بورسعيد
محافظ بورسعيد يتفقد إحدى مصانع الادوات الكهربائية جنوب بورسعيد
محافظ بورسعيد يتفقد إحدى مصانع الادوات الكهربائية جنوب بورسعيد
محافظ بورسعيد يتفقد إحدى مصانع الادوات الكهربائية جنوب بورسعيد
محافظ بورسعيد يتفقد إحدى مصانع الادوات الكهربائية جنوب بورسعيد
محافظ بورسعيد يتفقد إحدى مصانع الادوات الكهربائية جنوب بورسعيد
محافظ بورسعيد يتفقد إحدى مصانع الادوات الكهربائية جنوب بورسعيد
محافظ بورسعيد يتفقد إحدى مصانع الادوات الكهربائية جنوب بورسعيد
محافظ بورسعيد يتفقد إحدى مصانع الادوات الكهربائية جنوب بورسعيد
محافظ بورسعيد يتفقد إحدى مصانع الادوات الكهربائية جنوب بورسعيد

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