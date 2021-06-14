انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا بترعة الإسماعيلية بالخانكة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، اليوم الإثنين، من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا في ترعة الإسماعيلية، دائرة مركز الخانكة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرتها والتصريح بالدفن عقب ذلك.



تلقى المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بلاغا من مواطن يدعى "شعبان. م.أ" بفيد غرق أحد الأشخاص في ترعة الإسماعيلية بمنطقة كفر حمزه دائرة المركز.



أنتقل على الفور العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات وقوات الإنقاذ، وجرى انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب يدعى "حسين.م.ا" 26 عاما، يرتدي بنطلون جينز وحافي القدمين وعاري باقى الجسد، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، وجرى التعرف على الجثة بمعرفة والده ويدعى "محمود.ا.ح"، عامل.



وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام وتحرر محضر بالواقعة، وقررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرتها والتصريح بالدفنة عقب ذلك.

