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موعد مباراة إنجلترا المقبلة في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الإثنين 14/يونيو/2021 - 12:30 م
منتخب انجلترا
منتخب انجلترا
حسام مجدي
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يستعد منتخب إنجلترا لمواجهة نظيره أسكتلندا يوم الجمعة المقبل 18 يونيو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

وستلعب مباراة منتخب إنجلترا ضد نظيره أسكتلندا يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة منتخب إنجلترا ضد نظيره أسكتلندا يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس أوروبا على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويحتل منتخب إنجلترا حاليا صدارة جدول ترتيب مجموعته في بطولة يورو 2020 برصيد 3 نقاط من أول مباراة خاضها في البطولة ولكن لم يلعب أسكتلندا مباراته الأولى بعد.

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