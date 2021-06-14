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حسام حسن عن صالح سليم: "مينفعش يقولنا الاهلي محتاجكم ونفكر"

الإثنين 14/يونيو/2021 - 12:30 م
حسام حسن
حسام حسن
الفجر الرياضي
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كشف حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري، مفاجأة بشأن قرار عودته من الاحتراف للعب في صفوف الأهلي.

وقال حسام حسن في تصريحات لقناة النهار في الساعات الأولى من صباح اليوم: "العلاقة الرائعة مع جمهور الزمالك كانت الدافع وراء النجاحات التي حققناها، وجمهور الزمالك يقدر "من يعمل بروحه" وأعتقد أنه رأي فينا ذلك سواء كلاعبين أو حتي خلال فترة تدريبنا للنادي".

وتابع: "قرار العودة للأهلي من أوروبا "قرار عاطفي"، ولو تكرر الأمر مرة أخري لاتخذت نفس القرار.. "مينفعش صالح سليم يقولنا الاهلي محتاجكم ونفكر، صعب"".

واختتم: "لم أحاول التألق في الزمالك لإثبات خطأ الأهلي في قرار رحيلي، وإنما لحبي لكرة القدم وإخلاصي في عملي، لعبت للأهلي والزمالك والمصري وأي فريق لعبت له بنفس الروح والرغبة الدائمة في التألق".

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