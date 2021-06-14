في هذا الموعد..رانيا يوسف تبدأ تصوير مشاهدها بمسلسل "المماليك"









تستعد الفنانة رانيا يوسف حاليًا لتصوير مشاهدها في مسلسل "المماليك" ومن المقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها خلال الشهر المقبل بعد الانتهاء من تصوير الموسم الثاني من مسلسل "الحرامي".



مسلسل "المماليك" بطولة بيومي فؤاد، نانسي صلاح، دوللي شاهين، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف هشام هلال، إخراج حازم فودة.



وفي سياق آخر، تواصل رانيا يوسف حالياً تصوير مشاهدها في الموسم الرابع من مسلسل "الآنسة فرح"، وهو بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبد الرسول، ماجد الكدواني، تامر فرج، ومجموعة مميزة من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندي.