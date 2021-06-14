سرقوا أموال الشعب.. راغب علامة يهاجم القادة السياسيين في لبنان

قام الفنان راغب علامة بمهاجمة السياسيين اللبنانيين، بسبب الأوضاع السيئة التي تمر بها دولة لبنان حاليًا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر"





كتب راغب علامة تغريدة جديدة قال فيها :"خطة الطاقم السياسي اللبناني هي كالآتي:اسرقوا أموالهم في البنوك ومن ثم أعطوهم الفتات منها، سوف ينسوا أموالهم ويشكروكم على الفتات اجعلوا ال$ ٢٠.٠٠٠ل ثم أعيدوه ل١٢٠٠٠ سوف ينسوا سعر ال ١٥٠٠".





وتابع راغب علامة قائلاً:"اقطعوا عنهم كل شيء، الخبز والوقود والدواء ثم وفّروها بأعلى أسعار لكي يشكروكم على توفيرها!".



