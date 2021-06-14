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سرقوا أموال الشعب.. راغب علامة يهاجم القادة السياسيين في لبنان

الإثنين 14/يونيو/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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قام الفنان راغب علامة بمهاجمة السياسيين اللبنانيين، بسبب الأوضاع السيئة التي تمر بها دولة لبنان حاليًا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر" 

كتب راغب علامة تغريدة جديدة قال فيها :"خطة الطاقم السياسي اللبناني هي كالآتي:اسرقوا أموالهم في البنوك ومن ثم أعطوهم الفتات منها، سوف ينسوا أموالهم ويشكروكم على الفتات اجعلوا ال$ ٢٠.٠٠٠ل ثم أعيدوه ل١٢٠٠٠ سوف ينسوا سعر ال ١٥٠٠".

وتابع راغب علامة قائلاً:"اقطعوا عنهم كل شيء، الخبز والوقود والدواء ثم وفّروها بأعلى أسعار لكي يشكروكم على توفيرها!".

وفي سياق آخر، احتفل راغب علامة مؤخرًا بعيد ميلاده الـ 59، بحضور العديد من نجوم الفن وزوجته السيدة جيهان علامة، وكان من بين هؤلاء الحاضرين: إلهام شاهين، إيناس الدغيدي، نيللي كريم، بوسي شلبي، ليلى علوي، هالة صدقي، والمنتج جمال العدل وآخرون.
سرقوا أموال الشعب.. راغب علامة يهاجم القادة السياسيين في لبنان
سرقوا أموال الشعب.. راغب علامة يهاجم القادة السياسيين في لبنان

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