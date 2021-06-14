تكريم 3 طلاب عثروا على مبلغ مالي كبير داخل جامعة المنصورة

قام الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ثلاثة طلاب ببرنامج الصيدلة الاكلينيكية لأمانتهم لعثورهم على مبلغ مالي كبير 18 الف جنيه و2 فيزا شخصية داخل محفظة يد خاصة بسيدة فقدتها اثناء تواجدها داخل الجامعة.



وتم تسليم محفظة اليد لصاحبتها وما بداخلها والتي تحتوى على المبلغ المالي وكروت الفيزا، بحضور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، اللواء محب الغرباوي مدير ادارة أمن الجامعة.



وتم تكريم كلا من الطالب: عبد المنعم أسامة الشربيني طالب بالفرقة الثالثة، محمد وائل كمال طالب بالفرقة الثالثة، أحمد عماد مصطفى طالب بالفرقة الثالثة

حيث عثر الطلاب عقب انتهاء امتحانهم بكلية الصيدلة على محفظة يد بداخلها مبلغ مالي كبير وقام الطلاب بتسليم المحفظة وما بداخلها لإدارة أمن الجامعة

ومن جانبها بذلت ادارة أمن الجامعة جهودا كبيرة للبحث والتحري والاستعلام عن صاحبة المحفظة والمبلغ المالي وتم التواصل مع السيدة التي فقدت محفظة يدها لاستلامها

وأكد رئيس الجامعة خلال التكريم أن هؤلاء الطلاب نموذجا مشرفا يحتذى به لطلاب الجامعة نظرا لأمانتهم وتصرفهم النبيل لسرعة التصرف لتسليم ما وجدوه لإدارة الأمن لمحاولة ارجاع المفقودات لأصحابها.