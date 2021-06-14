تنفيذ 90% من أعمال تأهيل وتبطين الترع بمدينة الطود في الأقصر

تواصل رؤساء المدن بمحافظة الأقصر، متابعة المشروعات القومية، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية لسير اعمال المشروعات التنموية والخدمية المقدمه للمواطنين بكل القطاعات.



و أجرى الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات القوميه الجاري تنفيذها بالمركز لأعمال تبطين ترعة السلاميه البحريه وأعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمدينةالطود القديمة.





وبدأت جولة رئيس مركز ومدينة الطود بمتابعة ألاعمال الجاريه لتبطين ترعة السلاميه البحريه ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بطول 9000 متر، حيث أوضح سعدي حسين مدني مسئول هندسة ري الأقصر بالطود أنه تم تنفيذ 90 % من نسب التنفيذ بالترعه بالتنسيق مع هندسة ري الأقصر.



كما تابع رزق، اعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمدينة الطود القديمة حيث تتم أعمال حفر شبكات خطوط الانحدار الرئيسيه بقطر 500 ملي بطول 700 متر طولي تقريبا والتي يتم تجميع مياه الخطوط الفرعيه الي الخطوط الرئيسيه واجراء ربطها بمحطة حسين حسن بمدينة الطود.



