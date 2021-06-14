Advertisements

بتكلفة 12.3 مليون جنيه.. تركيب أحدث جهاز رنين مغناطيسي بمستشفى جامعة سوهاج الجديدة

الإثنين 14/يونيو/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
سوهاج - أيمن الجرادي
Advertisements




استقبل الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، بمكتبه، ممثلين عن شركة سيمنز Siemens للأجهزة الطبية، المسئولة عن توريد وتركيب أحدث أجهزة الرنين المغناطيسي بمقر المستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، بتكلفة تقارب ١٢.٣ مليون جنيه، وذلك بحضور المهندس محمود حسين مدير فرع الشركة بمحافظة أسيوط، والمهندس عمر علي مسئول المبيعات بالشركة، المهندس أحمد مجدي مسئول الصيانة.

وقال الدكتور أحمد عزيز أنه يتم الآن تجهيز المستشفى الجامعي الجديد بأحدث الأجهزة الطبية لتصبح قادرة على تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، وتطوير للمنظومة الصحية ككل، موضحًا أن الجهاز الجديد سيتم تركيبه في غضون النصف الأول من شهر يوليو المقبل بتكلفة تقارب ١٢.٣ مليون جنيه، ويخدم جميع الفئات العمرية من المرضى، إضافة إلى كونه مزود بأحدث التكنولوجيا التي تفيد في عمل أشعة متخصصة لمرضى القلب وأمراض الثدي والعديد من الأمراض الأخرى، موجهًا شكر لممثلي الشركة. وتوجه سيادته بالشكر للسيد اللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والقائمين على شراء الأجهزة الطبية بالهيئة لتعاونهم فى انجاز اجراءات شراء الاجهزة باعلى المواصفات الفنية وافضل الاسعار.

ومن جانبه قال المهندس محمود حسين، أن الجهاز مزود بخاصية الذكاء الاصطناعي، ويتميز بكفاءة وسرعة واستخراج صورة ذات جودة ودقة عالية، لتسهيل عمل الفني والطبيب، بالإضافة إلى زيادة مساحة قطر النفق لتصل إلى 70 سم بدلًا من 60 سم، وتقليل في الزمن المقدر لعمل الأشعة بواقع 5 دقائق مقارنة بغيره من الأجهزة القديمة.

أخبار تهمك

تصريح جديد من وزير التربية والتعليم بشأن اوائل الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

إيداع نجم ذا فويس كيدز دار رعاية لمدة أسبوع

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي لخلافة ساسي

منذ حوالي 16 ساعة

عكس حديث الرئيس.. مصطفى بكري يهاجم الحكومة بسبب خطتها لخفض الفقر

منذ ساعة و 6 دقيقة

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ يوم

بيان إدانة عاجل من مصر

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 18 ساعة

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على قائمة الراحلين عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يطلب التعاقد مع باسم مرسي بشرط وحيد

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة التخطيط تؤيد قرار موسيماني برحيل ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

حسام حسن عن صالح سليم: "مينفعش يقولنا الاهلي محتاجكم ونفكر"

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

08:30 م

تصريح جديد من وزير التربية والتعليم بشأن اوائل الثانوية العامة

11:09 ص

بيان إدانة عاجل من مصر

11:34 ص

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

06:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة