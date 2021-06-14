بتكلفة 12.3 مليون جنيه.. تركيب أحدث جهاز رنين مغناطيسي بمستشفى جامعة سوهاج الجديدة









استقبل الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، بمكتبه، ممثلين عن شركة سيمنز Siemens للأجهزة الطبية، المسئولة عن توريد وتركيب أحدث أجهزة الرنين المغناطيسي بمقر المستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، بتكلفة تقارب ١٢.٣ مليون جنيه، وذلك بحضور المهندس محمود حسين مدير فرع الشركة بمحافظة أسيوط، والمهندس عمر علي مسئول المبيعات بالشركة، المهندس أحمد مجدي مسئول الصيانة.



وقال الدكتور أحمد عزيز أنه يتم الآن تجهيز المستشفى الجامعي الجديد بأحدث الأجهزة الطبية لتصبح قادرة على تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، وتطوير للمنظومة الصحية ككل، موضحًا أن الجهاز الجديد سيتم تركيبه في غضون النصف الأول من شهر يوليو المقبل بتكلفة تقارب ١٢.٣ مليون جنيه، ويخدم جميع الفئات العمرية من المرضى، إضافة إلى كونه مزود بأحدث التكنولوجيا التي تفيد في عمل أشعة متخصصة لمرضى القلب وأمراض الثدي والعديد من الأمراض الأخرى، موجهًا شكر لممثلي الشركة. وتوجه سيادته بالشكر للسيد اللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والقائمين على شراء الأجهزة الطبية بالهيئة لتعاونهم فى انجاز اجراءات شراء الاجهزة باعلى المواصفات الفنية وافضل الاسعار.



ومن جانبه قال المهندس محمود حسين، أن الجهاز مزود بخاصية الذكاء الاصطناعي، ويتميز بكفاءة وسرعة واستخراج صورة ذات جودة ودقة عالية، لتسهيل عمل الفني والطبيب، بالإضافة إلى زيادة مساحة قطر النفق لتصل إلى 70 سم بدلًا من 60 سم، وتقليل في الزمن المقدر لعمل الأشعة بواقع 5 دقائق مقارنة بغيره من الأجهزة القديمة.