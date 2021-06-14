Advertisements

تفريغ 3409 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

الإثنين 14/يونيو/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة zamzam وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 98 مترًا بغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 3409 طن رخام بالميناء.
وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن  ومتواجد على الأرصفة 3 سفن  ومن المنتظر وصول 4 سفن.    بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومغادرة سفينة حاويات ومتواجد علي الارصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن  على الأرصفة .

أخبار تهمك

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ يوم

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تعرف على قائمة الراحلين عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

حسام حسن عن صالح سليم: "مينفعش يقولنا الاهلي محتاجكم ونفكر"

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 18 ساعة

لجنة التخطيط تؤيد قرار موسيماني برحيل ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عكس حديث الرئيس.. مصطفى بكري يهاجم الحكومة بسبب خطتها لخفض الفقر

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصريح جديد من وزير التربية والتعليم بشأن اوائل الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

تعديل موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ثلث ساعة

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 18 ساعة

بيان إدانة عاجل من مصر

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الزمالك يطلب التعاقد مع باسم مرسي بشرط وحيد

منذ حوالي 4 ساعات

إيداع نجم ذا فويس كيدز دار رعاية لمدة أسبوع

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ حوالي 20 ساعة

النقل: القيادة السياسية وجهت بإعادة تدوير ناتج تكسير المباني المُزالة بحرم الدائري

منذ ثلث ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

08:30 م

تصريح جديد من وزير التربية والتعليم بشأن اوائل الثانوية العامة

11:09 ص

بيان إدانة عاجل من مصر

11:34 ص

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

06:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة