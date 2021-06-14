تفريغ 3409 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة zamzam وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 98 مترًا بغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 3409 طن رخام بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومغادرة سفينة حاويات ومتواجد علي الارصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .