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3.8 مليون وفاة حول العالم و176 مليون إصابة بكورونا

الإثنين 14/يونيو/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
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أظهرت آخر الأراقم والبيانات الصادرة عن جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الوفيات جراء تفشي وباء كورونا حول العام إلى 3.8 مليون حالة فيما تم تسجيل 176 مليون إصابة.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول تضررا جراء تفشي الوباء، حيث حصد فيها فيروس كورونا أرواح نحو 600 ألف شخص، وسجلت أكثر من 33.4 مليون إصابة.
2- البرازيل: 487401 وفاة، وأكثر من 17.4 مليون إصابة.

3- الهند: 370384 حالة وفاة، ونحو 5 ملايين و290 ألف إصابة.

4- المكسيك: 230150 حالة وفاة، ومليونان و454 ألف إصابة.

5- بيرو: 188443 حالة وفاة، وأكثر من مليونين إصابة.

6- بريطانيا: 128 ألف حالة وفاة، ونحو 4.6 مليون إصابة.

7- إيطاليا: 127 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4.2 مليون إصابة.

8- روسيا: 126430 حالة وفاة، وخمسة ملايين و208687 إصابة.

9- فرنسا: 110553 حالة وفاة، وأكثر من 5.8 مليون إصابة.

10- كولومبيا: 95778 حالة وفاة، وأكثر من 3.7 مليون إصابة.

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