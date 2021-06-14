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وليد هندي: المشروعات القومية تخلق حالة إبداعية وتحسن الصحة النفسية لدى المواطنين (فيديو)

الإثنين 14/يونيو/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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علق الدكتور وليد هنداوي استشاري الصحة النفسية، على استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين في أكثر من مناسبة، قائلا: "ربنا يجعله جابر للخواطر، والاستجابة تشعر المواطنين بالسعادة وأن لديهم قائدا يتلاحم معهم".
أضاف هنداوي في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، أن الرئيس السيسي أول رئيس يستدعيه الناس، أي أنه قائد نابع من المصريين وليس مفروضا عليهم.
وتابع استشاري الصحة النفسية: "الرئيس السيسي استجاب لعدد كبير من الغلابة بتلقائية، وهو ما غير حالهم من حال إلى حال وهو ما انعكس عليهم وأسرهم وبيتهم والمجتمع الذين يعيشون فيه وبقية الغلابة.. الناس بقت تنزل جنب الكباري عشان تدور على الرئيس بسبب جولاته في يوم الجمعة".
وأردف الدكتور وليد هنداوي استشاري الصحة النفسية: "هناك مشروعات كثيرة أطلقها الرئيس السيسي فيها جبر للخواطر، فمثلا تم الكشف على أكثر من 60 مليون مواطن، وهو أمر لم يحدث في مصر منذ عهد الفراعنة بهذا الحجم، كما تم الكشف على أكثر من 9 ملايين طالب في المدارس لعلاج السمنة والنحافة والفقر والتقزم، وبخاصة أن مصر بها نصف عدد الأقزام في العالم".
وأوضح أن المشروعات القومية التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أصلحت الحالة النفسية وعالجت جودة الحياة، وجعلت مصر قرية واحدة، فمن حق المواطن المصري ان يعيش مرفها وأن يتم تحسين جودة الطرق في بلده.
وواصل ان الطرق أعطت المصريين نوعا من النشوة المصرية وأثرت على جودة الحياة، فمن حقه أن يذهب إلى الأماكن التي يريدها في أقرب وقت ممكن، وأن تقع عيناه على كل ما هو جميل، فصناعة الجمال مهمة للغاية، لأنها تخلق حالة إبداعية عند المصريين، ولأن الطرق في الماضي كانت جيدة خرج لنا نجيب محفوظ وأم كلثوم وعباس العقاد ومحمد عبدالوهاب.

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