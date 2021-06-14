استمرار التصحيح لامتحانات الشهادة الاعدادية في الدقهلية

تستمر مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية في تكثيف جهودها لاتمام عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية والتي بدات في 9 يونية بعد انتهاء مارثون الامتحانات.



وتكثف مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، جهودها في عملية التصحيح بكنترول الشهادة الإعدادية بالدقهلية بمدرسة ابن لقمان تحت رعاية وكيل وزارة التربية والتعليم علي عبد الرؤوف ومحمود الشرقاوي.





وأوضح وكيل تعليم الدقهلية أنه عقب التصحيح سيتم تجميع الدرجات والإعلان عن ال10 الأوائل ونسبة النجاح بعد اعتمادها من الدكتور أيمن مختار محافظ الإقليم.





وأوضح وكيل تعليم الدقهلية أن إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية يأتي عقب الانتهاء من التصحيح والتجميع والرصد لورق الأجوبة واعتماد النتيجة من محافظ الإقليم الدكتور أيمن مختار.





وأشار وكيل تعليم الدقهلية إلى أن عملية التصحيح تجري على قدم وساق في محاولة لإنجاز مرحلة التصحيح وإعلان النتيجة في أقرب وقت.





يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين تستقبلهم لجان الامتحانات للصف الثالث الإعدادي هذا العام يبلغ 109261 طالبا وطالبة، وذلك في 624 لجنة على مستوى المحافظة، بينما طلاب الإعدادية المهنية يصل عددهم إلى 3725 طالبا وطالبة، يؤدون الامتحان في 22 لجنة بالمحافظة.



