التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في غرق شاب بنهر النيل بكرداسة

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، تفاصيل تعرض شاب للغرق بنهر النيل بكرداسة، أنه تعرض الشاب للغرق نتيجة اسفكسيا الغرق.



وافادت التحقيقات، أن الشاب تعرض للغرق بنهر النيل، لعدم اجادته السباحة، وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.



كان تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغًا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين غرق شاب يدعى "و.م" 27 سنة، وتم انتشال جثته ونقلها إلى المستشفى، تمهيدا للحصول على تصريح الدفن.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد الاستماع لأقوال شهود العيان وأسرة الضحية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



