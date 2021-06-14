تعرف على تفاصيل حفل راغب علامه ونانسي عجرم بالقاهرة











يستعد الفنان راغب علامة والفنانة نانسي عجرم لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا بالقاهرة، وذلك يوم30 يونيو الجاري، ومن المقرر أن يقدما خلال الحفل مجموعة من أغانيهم المميزة.



الجدير بالذكر أن الفنانة نانسي عجرم طرحت أولى أغانيها ضمن ألبومها الجديد ومن المقرر طرحه خلال الأيام القليله المقبلة، الأغنية بعنوان "حبك بيقوى" وهي من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد.



يذكر أن آخر أعمال الفنان راغب علامه، أغنية انتوا املنا للتوعيه ضد فيروس كورونا، وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان جان ماري، إخراج سامي صعب.