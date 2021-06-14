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استمرار حبس المتهم بقتل شقيقة والشروع في قتل والدته وشقيقه الآخر بالصف

الإثنين 14/يونيو/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقه والشروع في قتل والدته وشقيقه الأخر وإصابة زوجة القتيل، بسبب خلافات الميراث في الصف.

وصرحت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التصريح بدفن جثة "نادي سيد" بعد قتله على يد شقيقه في واقعة المذبحة الأسرية بالصف، وإصابة ٤ من أفراد أسرته.

وكشفت تحقيقات النيابة، بجنوب الجيزة،  عن تفاصيل جديدة في واقعة  قتل شاب على يد شقيقه، والشروع في قتل والدته وشقيقه الثاني وإصابة زوجة القتيل، بمركز الصف، بسبب خلافات على الميراث، أن المتهم قد حصل بعد وفاة والدة على ميراثه واشترى به منزلًا بالقرية، ولكنه يوم الواقعة تشاجر مع شقيقه للحصول على مبالغ أكثر.

واضافت التحقيقات،  أن المتهم ويدعى "محمد سيد" ٤٥ عامًا،  طعن شقيقه ويدعى "نادي سيد" ٥٥ عامًا، فيما أصاب زوجة المجني عليه أيضًا.

وأفادت التحقيقات، أن المتهم طعن المجني عليه عدة طعنات أثناء مشاجرته، فتلقى طعنات بالقلب والرقبة، مما دفع زوجة المجني عليه أن تحمي زوجها فأصيبت أيضًا.

وكشفت التحقيقات،  أن المتهم كان يريد ميراثه، فتشاجر مع شقيقه لخلافات على الميراث، فتطورت المشاجرة، حتى استل سكينًا وقام بطعنه مما لفظ أنفاسه الأخيرة، وأصاب شقيقه الآخر ووالدته وتم اسعافها

وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها

وافادت التحقيقات، أن تم نقل ربة منزل شرع نجلها في قتلها، فيما تم اجراء عملية جراحية لها، بعد طعنها بسكين.

تلقى مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه في قرية بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عامل قتل شقيقه، وأصاب والدته، كما أصاب شقيقه الآخر، بسبب خلافات أسرية.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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