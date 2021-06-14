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بـ"وصلة ضرب".. سائق ينهى حياة زوجته بالطالبية

الإثنين 14/يونيو/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أنهى سائق توك توك حياة زوجته بوصلة ضرب مبرح بواسطة عصا بمنطقة الطالبية غرب الجيزة.

تلقى المقدم خالد يسري نائب مأمور قسم الطالبية بلاغا من شقيقين أفادا بتلقيهما اتصالا من زوج أختهم أبلغهم بوفاتها، ولدى وصولهما مسكن الزوجية اكتشفا أنها انتهى من إجراات الدفن دون انتظارهما، والاشتباه في وفاتها.

وشكل العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، فريق بحث عمل على فحص علاقات الزوجين وسماع أقوال الجيران.

تحريات المقدم محمد الجوهري وكيل الفرقة، توصلت إلى وجود شبهة جنائية، وأن الزوج "سائق توك توك 45 سنة" وراء ارتكاب الواقعة، بعدا عتدى بالضرب على زوجته "40 سنة" بواسطة عصا بسبب خلافات زوجية.

بعد وفاة الزوجة، حصل الزوج على تقرير طبي من "مستوصف صغير" استصدر بموجبه تصريح الدفن، وأنهى كافة الإجراءات خشية تعرضه للمسائلة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد إسلام السيد رئيس مباحث الطالبية ومعاونه النقيب محمد أشرف من ضبط المتهم الذي أقر بصحة التحريات "مكنش قصدي أقتلها.. دا احنا بينما 8 عيال".

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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