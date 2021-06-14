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الحبس والغرامة.. كيف انتصر القضاء في واقعة "متحرش المترو"؟

الإثنين 14/يونيو/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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انتصر القضاء لفتاة النزهة، التي أبلغت عن واقعة تحرش بالمترو، والتي انتهت بإصدار محكمة جنح مستأنف النزهة، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 ألف جنيه للمتحرش.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"متحرش المترو".

واقعة التحرش بالمترو

بعد إصدار محكمة جنح مستأنف النزهة، حكمها، أعيدت للأذهان القضية المعروفة إعلاميا بـ"متحرش المترو"، جراء قيام أحد الأشخاص ببعض الممارسات غير الأخلاقية المنافية للآداب داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، فى محاولة للتحرش بإحدى الفتيات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة.

وتلقى قسم شرطة خامس المترو من بلاغ من عاملة بمول تجارى بمنطقة الشروق بالقاهرة بصحبتها خطيبها موظف بشركة للتسويق العقارى- مقيم بالجيزة.

كواليس الواقعة

سردت الفتاة، كواليس الواقعة، بأنه أثناء استقلال قطار المترو من محطة البحوث تجاه محطة عدلى منصور، وحال مرور القطار بمحطة قباء دائرة قسم شرطة النزهة، تلاحظ لها استقلال أحد الأشخاص للقطار والجلوس أمامها والقيام ببعض الحركات المنافية للآداب، فقامت بتصويره باستخدامها هاتفها المحمول وإرسال مقطع الفيديو لخطيبها الذى قام بنشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

تبريرات المتهم

وكشفت تحقيقات نيابة النزهة في واقعة تحرش الجنسي بفتاة داخل عربة مترو الأنفاق، أن المتهم اعترف بأنه الشخص الذي ظهر بالفيديو أثناء ممارسة الفعل الفاضح، وذلك بعدما قامت النيابة العامة بتفريغ الفيديو الذي يوثق الواقعة، وقدّم المتهم شهادة طبية تؤكد أنه يعاني من مرض نفسى، وأنه كان يقوم بتعديل ملابسه ولم يقصد ارتكاب فعل فاضح داخل مترو الأنفاق.

الحكم النهائي

وأخيرًا، قضت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، حكمها في الاستئناف الذي تقدم به المتهم بالتحرش بفتاة المترو، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"متحرش المترو"، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 ألف جنيه.

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