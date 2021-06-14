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المصل واللقاح: هذه الفئة من المواطنين لن تحصل إلا على "سينوفارم" فقط (فيديو)

الإثنين 14/يونيو/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن كل لقاحات كورونا آمنة وفعالة، ومن يتوفر أمامه أي نوع من اللقاح يحصل عليه، حيث أن الحصول على اللقاح يحمي من التعرض لمضاعفات الإصابة.

وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الإثنين، إلى أن لقاحات كورونا آمنة لمن هم فوق 18 سنة عدا السيدات الحوامل، منوها بأن الحصول على جرعتي من لقاح كورونا بأنواع مختلفة مازال محل بحث دراسة.

وأضاف أن أصحاب الأمراض المناعية مثل الروماتويد، والاورام الذين يحصلون على علاج كيماوي يجب أن يحصلوا على لقاح "سينوفارم"، وليس أمامهم حرية الاختيار.

ولفت الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إلى أن الدراسات تشير إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن فترة المناعة التي يوفرها اللقاح تستمر من 6 إلى 9 أشهر.

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