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محافظ الإسكندرية: الانتهاء من إنشاء 43 مدرسة بتكلفة إجمالية 332.6 مليون جنيه

الإثنين 14/يونيو/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بأن هيئة الأبنية التعليمية انتهت بالفعل خلال العام الحالي من إنشاء ٤٣ مدرسة بتكلفة إجمالية تقدر بـ٣٣٢ مليونا و٥٧٢ ألف جنية في ٧ أحياء بالمحافظة هي (منتزة، وشرق، ووسط، والعجمي، وغرب، والعامرية، وبرج العرب)، بإجمالي ٨٨١ فصلا.
وأضاف في تصريح صحفي أن هيئة الأبنية التعليمية تعمل حاليًا على إنشاء ٣٤ مدرسة أخرى بتكلفة اجمالية تقدر ب ٢١٧ مليون و٥٧٨ ألف جنيه، في ٦ أحياء بالمحافظة هي (منتزه، وشرق، ووسط، والعجمي، والعامرية، وبرج العرب)، بإجمالى ٥٥٢ فصل لتخفيف الكثافة الطلابية في الفصول ولإتاحة مناخ تعليمي مناسب للطلاب.
كما أنه يتم حاليًا إقامة ٦ مباني تعليمية تابعة لإدارة المنتزه، و٧ مباني تابعة لإدارة شرق، ومبنى في وسط، و٢ في العجمي، بالإضافة إلى ٣ مباني في العامرية، و١٥ مبنى في برج العرب.
ومن جانبه، أوضح مدير هيئة الأبنية التعليمية المهندس هشام عطيه بأنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة في ٣٨ مدرسة خلال العام الحالي وجاري العمل على صيانة ١١ مدرسة أخرى، مشيرًا إلى أن إجمالي التكلفة المقررة لصيانة ٥١ مدرسة هي ٧٢ مليون جنيه، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بأقصى جهد للانتهاء من إنشاء وصيانة المدارس.
محافظ الإسكندرية: الانتهاء من إنشاء 43 مدرسة بتكلفة إجمالية 332.6 مليون جنيه
محافظ الإسكندرية: الانتهاء من إنشاء 43 مدرسة بتكلفة إجمالية 332.6 مليون جنيه
محافظ الإسكندرية: الانتهاء من إنشاء 43 مدرسة بتكلفة إجمالية 332.6 مليون جنيه
محافظ الإسكندرية: الانتهاء من إنشاء 43 مدرسة بتكلفة إجمالية 332.6 مليون جنيه
محافظ الإسكندرية: الانتهاء من إنشاء 43 مدرسة بتكلفة إجمالية 332.6 مليون جنيه
محافظ الإسكندرية: الانتهاء من إنشاء 43 مدرسة بتكلفة إجمالية 332.6 مليون جنيه

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