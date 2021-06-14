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مد اجل النطق بالحكم علي متهم في "أحداث عنف المطرية" لغد

الإثنين 14/يونيو/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مد أجل النطق بالحكم في اعادة اجراءات محاكمة متهم صادر ضده حكم غيابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المطرية".. لجلسة غدا الثلاثاء الموافق 15 يونيو

تعقد الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل واحمد مصطفي .

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.


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