محافظ القاهرة: إزالة 90% من المناطق العشوائية بمصر القديمة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأعمال الجارية لإزالة منطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.



وأكد محافظ القاهرة، أنه تم إزالة أكثر من 90% من المساكن العشوائية بالمنطقة حيث تم إزالة ٥٩١ عقار عشوائي حتى الآن من إجمالي 730 عقار بالمنطقة ، كما تم إخلاء وتسكين ١٧٢١ أسرة تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الاسمرات .



وأضاف محافظ القاهرة أن منطقة بطن البقرة كانت من أصعب المناطق العشوائية، وكان إزالتها حلم استطاعت الدولة أن تحققه مشيرًا إلى أن أعمال الإزالة تهدف إلى تغيير حياة ٢٠٠٠ أسرة إلى الأفضل ، إلى جانب تنفيذ خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية .



وأكد محافظ القاهرة أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل إليها المواطنون مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم ( وحدات صحية .. مركز شباب .. مدارس ).