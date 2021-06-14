النقل: القيادة السياسية وجهت بإعادة تدوير ناتج تكسير المباني المُزالة بحرم الدائري

كشفت وزارة النقل، عن أن القيادة السياسية وجهت بإعادة تدوير ناتج تكسير المباني التي يتم إزالتها والواقعة في نطاق التطوير والاستفادة منه في تصنيع البلدورات والطوب والبلاط والانترلوك والخرسانات العادية، لافتة إلى أنه جاري التنسيق مع باقي الجهات المختلفة في الدولة لتعميم هذه التجربة وكذلك استيراد الكسارات والمعدات اللازمة من الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج مثل هذه المعدات.



وقالت وزارة النقل، إنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي، وجارٍ الانتهاء من إنشاء طريق داعم في المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه، وتوسعة جميع الكباري في هذه المسافة.



كوبري السلام بمنطقة موقف العاشر، يبلغ طول الكوبرى 1300 متر وعرضه 30 مترا، ويتم تنفيذه باستخدام الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد، والذي سيسهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية، وتتسبب في حدوث عرقلة الحركة المرورية، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.



كوبري المرج، يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، وسيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، وسيمر الكوبري أعلى محطة صرف المرج ومحطة مترو أنفاق المرج وموقف الأقاليم بالمرج



يذكر أنه يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوبًا إلى جانب كوبرى مسطرد الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق.



وتابع الوزير إزالة كافة التعديات على حرم خط السكة الحديد العباسية طرة بالإضافة الى انشاء عدد 2 مطلع من البحر الاعظم الى الطريق الدائري تسهيلا لحركة تنقل المواطنين، وخلال الجولة، أكد أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه، مشيرًا إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من هذا المشروع الهام.



