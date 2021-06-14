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تعديل موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

الإثنين 14/يونيو/2021 - 01:53 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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تلقى مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب تأكيدات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتغيير موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

المارد الأحمر تلقى تأكيدات بإقامة مباراة الترجي مساء السبت المقبل فى تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة بدلاً من التاسعة مساءً.

ووصل إلى النادي الأهلي خطاب رسمى من الكاف بالتأكيد على موعد المباراة المرتقبة في دوري الأبطال الأفريقي.

وبذلك تقام مباراة الأهلي والترجي في السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة بدلاً من التاسعة من مساء اليوم ذاته.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يغادر إلى تونس عصر غد على متن طائرة خاصة لخوض المباراة الهامة أمام الترجي فيما تقام مباراة العودة يوم 26 يونيو الجاري بالقاهرة.

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