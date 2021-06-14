9 أغسطس.. النطق بالحكم في محاكمة 3 متهمين باللجان النوعية بالمرج



حجزت اليوم الدائرة الخامسة إرهاب محاكمة 3 متهمين بخلية اللجان النوعية بالمرج.. لجلسة 9 اغسطس للنطق بالحكم



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.



ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 526 لسنة 2021 جنايات المرج، للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتكوين أحدى خلايا اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان، وحيازة مواد مفرقعة.



