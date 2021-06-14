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جهاز المشروعات الصغيرة: ضخ 32 مليار جنيه استثمارات في 7 سنوات (فيديو)

الإثنين 14/يونيو/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر شهد اهتماما ملحوظا وطفرة كبيرة في آخر 7 سنوات، مشيرًا إلى أن الجهاز قام بضخ 32 مليار جنيه في هذه الفترة، إجمال بـ50 مليون جنيه في 30 سنة.

وأضاف شاش في تصريحات عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، أن هناك مبادرة البنك المركزي بـ ٢٠٠ مليار جنيه على مدى خمس سنوات وجرى مدها، وهناك نمو ملحوظ في حجم المحفظة، وأرصدة التمويل بلغت 26 مليار جنيه لـ3 ملايين عميل في هذا القطاع.

وتابع شاش، أن هناك هناك اهتمام حقيقي من الدولة له ملامح كثيرة، موضحًا أن الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة هي الرئيس التنفيذي للجهاز وتتابع الوضع بشكل دائم ومستمر وترفع التقارير للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأردف، ان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يوليو 2020، تسبب في حدوث طفرة كبيرة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ أنه قانون دسم به مزايا كثيرة ووضع تعريفات واضحة تلتزم بها كل جهات الدولة، وحدد الأدوار ومنح الجهاز مسؤولية إدارة هذا الملف وأن يكون الجهة المعنية بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة.

وأوضح، أن القانون أتاح مزايا كثيرة لأصحاب المشروعات، مثل الحوافز الضريبية غير المسبوقة كالإعفاء من الرسوم وضريبة الدمغة على تسجيل الأراضي وتأسيس الشركات وعقود الائتمان والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية والإعفاء من ضريبة توزيع الأرباح لشركات الشخص الواحد.

وأشار، إلى أن الجهاز يمنح المستفيدين نحو 120 ألف قرض سنويا بقيمة تبلغ ٥ مليارات من جهاز تنمية المشروعات.

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