تصدرت "جوجل".. طرق الاستعلام عن مخالفات المرور



على مدار الساعات الأخيرة، تصدرت كلمات مخالفات المرور مؤشرات البحث على موقع "جوجل" بسبب زيادة بحث المصريين عن طرق وخطوات الاستعلام عنها.



وهناك أنواع المخالفات المرورية مثل السير عكس الاتجاه.، الوقوف بالسيارة في الأماكن الغير مخصصة للوقوف، استخدام الهاتف المحمول خلال القيادة على الطرق السريعة، عدم ربط حزام الأمان عند القيادة في جميع الطرق خاصة الطريق السريع، والقيادة بدون رخصة.





ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال الدخول على رابط بوابة الحكومة المصرية https:www.egypt.gov.egmobilearabichome.aspx، ثم الضغط على خدمات المرور.



وبعد تلك الخطوة اضغط على رقم اللوحة المرورية الخاصة بسيارتك، ثم اضغط على قائمة المخالفات المرورية المستحق سدادها.





وفيما يلي يقدم "الفجر" الخطوات الكاملة للاستعلام عن مخالفات المرور بعد الدخول على الموقع:



- اختيار خدمات نيابات المرور



- تحديد إدارة المرور التابع لها السيارة أو رخصة القيادة



- كتابة بيانات صاحب السيارة أو رخصة القيادة المراد الاستعلام عن مخالفاتها



- كتابة رقم اللوحة المعدنية للسيارة أرقام وحروف



- الضغط على كلمة استعلام



- ظهور إجمالي قيمة المخالفات





يأتى ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمي للتخفيف على المواطنين، وتخفيف الضغط على الموظفين، بالإضافة إلى تقليل التكدس والتجمعات بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.