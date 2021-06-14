موعد مباراة ألمانيا ضد فرنسا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

يستعد منتخب ألمانيا لمواجهة نظيره فرنسا يوم الثلاثاء المقبل 15 يونيو ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.





وستلعب مباراة منتخب ألمانيا ضد نظيره فرنسا يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كأس أمم أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





وستذاع مباراة منتخب ألمانيا ضد نظيره فرنسا يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كأس أمم أوروبا على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحددي معلق المباراة بعد.





ويتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة السادسة من مجموعات يورو 2020 رفقة كل من منتخب فرنسا والبرتغال وهنجاريا.



